Incidente in Fi-Pi-Li: code di 6 km, chiuso tratto Santa Croce-San Miniato

Un incidente è avvenuto in Fi-Pi-Li tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state portate in ospedale a Pontedera.

Il sinistro è avvenuto in direzione Firenze al km 37 poco dopo le 15 di lunedì 2 maggio. Sul posto la Misericordia di San Miniato Basso, la Pubblica Assistenza di Empoli e la Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d'Arno.

Per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. Presenti anche i vigili del fuoco. Sono sei i chilometri di coda tra Montopoli e Santa Croce, il tratto Santa Croce-San Miniato è chiuso temporaneamente.