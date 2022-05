Iosonouncane e i Sick Tamburo chiudono il programma dell'Off Tune Festival a Prato

Una delle ultime occasioni per vedere dal vivo Iosonouncane. Le trame sonore e la voce ispiratissime di Serena Altavilla, i Sick Tamburo con un live quasi antologico, e i toscani Caveiras e Teo Russo. Tutti all’Off Tune Fesival di Prato, sabato 11 giugno 2022 sul palco di Officina Giovani.I biglietti (posto unico 25 euro, escluso diritto di prevendita) sono disponibili da oggi su www.dice.fm.

Cantautore e produttore tra i più illuminati dell’ultima generazione, Iosonouncane ha spostato il baricentro della musica italiana verso l’elettronica e la sperimentazione, come dimostra il recente progetto “Ira” – per la critica “il Sacro Graal della musica offstream italiana” - a cui ha lavorato per ben cinque anni. Dal vivo si alternerà tra synth e chitarra, affiancato dalla band. Dopo questo tour estivo Iosonouncane (all’anagrafe Jacopo Incani), si prenderà una lunga pausa dalle scene.

Momento d’oro anche per Serena Altavilla, tra le voci più particolari dell’indie italiano, che all’Off Tune Festival porterà l’album “Morsa”, trasposizione in chiave musicale di un viaggio autobiografico tra deja-vu e fantasmi passati, presenti e futuri. Per Serena, cresciuta proprio nella scena pratese, sarà una sorta di… ritorno a casa.

Da non perdere il live dei Sick Tamburo, band nata da una costola dei gloriosi Prozac +. Il Back To The Roots Summer Tour 2022 arriva a un anno dall’omonimo vinile: dieci brani del loro repertorio risuonati in chiave punk melodica che i Sick Tamburo proporranno insieme ad altri meravigliosi pezzi della propria discografia.

L’apertura è riservata due formazioni toscane, i Caveiras, con il loro punk-funk tribale, e i Teo Russo, tra psych-pop e alt-pop.

Con gli ospiti di sabato 11 giugno si delinea il programma dell’Off Tune Festival: la presentazione ufficiale di tutta la rassegna si avvicina!

Off Tune Festival prenderà il via giovedì 9 giugno con i live di Dinosaur Jr, Appaloosa, Djeco e Astrogang. Venerdì 10 spazio a Thurston Moore Group, King Hannah, Horse Lords e Cane di Goya. Sabato 11, come detto, saliranno sul palco Iosonouncane, Serena Altavilla, Sick Tamburo, Teo Russo e Caveiras. Domenica 12 giugno gran finale con Black Lips, Bob Vylan, Grinta e Alfatec.

L’abbonamento per le quattro serate è disponibile su www.dice.fm a 66 euro.

Info www.offtunefestival.it

Off Tune Festival – programma in aggiornamento

Giovedì 9 giugno 2022

DINOSAUR JR

APPALOOSA

DJECO

ASTROGANG

Venerdì 10 giugno 2022

THURSTON MOORE GROUP

KING HANNAH

HORSE LORDS

CANE DI GOYA

Sabato 11 giugno 2022

IOSONOUNCANE

SERENA ALTAVILLA

SICK TAMBURO

TEORUSSO

CAVEIRAS

Domenica 12 giugno 2022

BLACK LIPS

BOB VYLAN

GRINTA

ALFATEC

Biglietti

Posto unico per serata: 22 euro (escluso sab 11/6, 25 euro)

Abbonamento per 4 serate: 66 euro