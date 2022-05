La Comunità Ucraina a fianco degli Angeli del bello per “ringraziare” Firenze

E’ tutto pronto per sabato, 7 maggio, al Piazzale Michelangelo di Firenze, per l’intervento della Comunità Ucraina a fianco degli Angeli del Bello per “ringraziare” la città dell’ospitalità ricevuta in questo difficile momento.

L’appuntamento è per tutti alle ore 10.00, per una mattinata di cooperazione, volontariato e buone pratiche.

Dopo le dichiarazioni a mezzo stampa, la referente del Consolato onorario d'Ucraina a Firenze, Oxana Polataitchouk, ha contattato la Onlus fiorentina, che conta ormai oltre 3.500 volontari iscritti, per attuare il desiderio della comunità e dimostrare riconoscenza per quanto il capoluogo toscano sta facendo per loro, curando la bellezza della città.

«Ci piacerebbe renderci utili facendo tornare a splendere una parte della città – aveva a suo tempo dichiarato Oxana Polataitchouk, facendosi portavoce delle centinaia di persone sono fuggite dalle bombe ed hanno trovato ospitalità a Firenze-. Possiamo fare tutto, dal ripulire una piazza, al piantare fiori in un’aiuola, dal curare l'argine del fiume, all'imbiancare un muro imbrattato. L'essenziale è fare in modo che si percepisca l'immensa gratitudine che proviamo nei confronti dei fiorentini e dei toscani».

La Fondazione degli Angeli del Bello, accogliendo di buon grado l’input della Comunità Ucraina ha organizzato l’evento di sabato, aperto a tutti, fiorentini ed ucraini, singoli e/o gruppi, insomma chiunque abbia voglia di prendersi cura di Firenze, una città che sta dimostrando una forte organizzazione in termini di accoglienza.

Nella mattinata alle attività di micropulizia dell’area da svolgere in tutta sicurezza con guanti, raccattini e sacchetti per differenziare i rifiuti (il tradizionale Camminpulendo degli Angeli) saranno affiancate azioni di cura delle aiuole del Piazzale e pulizia delle scalinate.

«In un momento così delicato e triste l’impegno delle persone ucraine per Firenze, una città del mondo, è una cosa bellissima - ha dichiarato il Presidente della Fondazione, Giorgio Moretti –. Li ringraziamo per il loro impegno, non dovuto, ad aiutarci nella nostra missione, semplice ma determinata. La nostra Fondazione, i nostri volontari sono quelli “del fare”, impegnati in ogni occasione a costruire insieme decoro, civismo, cultura del bello. La solidarietà tra popoli si riconosce anche in questi gesti; la bellezza deve salvare il mondo anche quando assistiamo ad azioni terribili che vanno in tutt’altra direzione; perseguire insieme la cura del decoro è un grande segnale di attaccamento ai valori della civiltà dell’uomo, specialmente in questa fase storica così complessa».

La Fondazione ricorda che nella stessa giornata i volontari saranno impegnati anche nel “CamminPulendo” con partenza in Piazza Ravenna, organizzato insieme ai Canottieri di Firenze ed i Cavalieri di Parte Guelfa, in collaborazione con Alia Servizi Ambientali SpA, presso il Parco del Museo Stibbert per le consuete attività di manutenzione, oltre all’appuntamento con il nuovo gruppo che si prende cura del bellissimo giardino Margherita di Via Felice Fontana, ed invita i volenterosi a partecipare.