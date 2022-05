Lavori sulla rete idrica, Poggibonsi senz'acqua

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, giovedì 5 maggio dalle ore 8:30 alle 13:00 si verificheranno degli abbassamenti della pressione idrica nelle vie Borgaccio, Milano, Modena, Genova, Ancona, Torino, Reggio Emilia, Parma, Bologna e Venezia.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 6 maggio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

L’intervento in oggetto che prevede l’installazione di alcune saracinesche sulla rete idrica, consentirà in futuro, in caso di guasto, di isolare solo brevi tratti di tubazione in modo da limitare, per estensione e durata, possibili mancanze d’acqua nella zona di Salceto e di via di Borgaccio, come invece accaduto più recentemente.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa