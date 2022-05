Mens Sana: il Pattinaggio Corsa conquista San Miniato di Pisa al primo trofeo Ranking

Buona la prima per la Polisportiva Mens Sana 1871, sezione Pattinaggio Corsa, che ha conquistato il trofeo Città di San Miniato valevole per la prima tappa del circuito Ranking 2022, disputato nei giorni scorsi sul circuito di San Miniato (Pisa). I biancoverdi sono scesi in pista affrontando oltre 470 atleti di 63 società provenienti da tutta Italia. Il trofeo Ranking, oltre a essere un punto di riferimento per il panorama rotellistico italiano, costituisce anche una lente di ingrandimento per la Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr) per la selezione dei migliori atleti che andranno a partecipare ai Mondiali 2022 che si svolgeranno in Argentina. Grande successo della Polisportiva Mens Sana 1871 che conquista tre medaglie d’oro, una medaglia d’argento, due medaglie di bronzo e tanti ottimi piazzamenti da parte di tutti gli atleti biancoverdi nelle categorie Senior, Allievi, Ragazzi, Ragazzi 12, Esordienti, Giovanissimi e Master.

“Il primo trofeo dell’anno - afferma Livia Niccolucci, allenatrice - ha visto competere i roller biancoverdi con società provenienti da tutta Italia. I giovanissimi ed esordienti, per nulla intimoriti, hanno affrontato le gare portando a casa ottimi piazzamenti grazie al loro impegno e determinazione. I Ragazzi 12 hanno dovuto affrontare, oltre alla 300 metri sprint, anche la 2mila metri a punti che per loro è una nuova tipologia di gara che richiede, oltre alla resistenza fisica, anche un'attenta tattica di gara. Da sottolineare anche la presenza di nostri tre atleti Master che hanno dato il contributo alla Mens Sana aggiudicandosi il primo premio come squadra. È stata veramente una bella giornata di competizione e di aggregazione, sono molto soddisfatta”.

Il medagliere. Con tre medaglie d’oro, una medaglia d’argento e due medaglie di bronzo, la Mens Sana Pattinaggio Corsa si aggiudica il primo trofeo Ranking. A raggiungere il gradino più alto del podio sono stati Giuseppe Bramante nella 10mila metri a eliminazione categoria Senior, Sofia Chiumento nella 300 metri sprint categoria Ragazzi e Rita De Gianni 200 metri crono ad atleti contrapposti categoria Allievi. Medaglia d’argento sempre per Sofia Chiumento nella 3mila metri a punti categoria Ragazzi, mentre Margherita Minghi e Guglielmo Lorenzoni conquistano la medaglia di bronzo rispettivamente nella 10mila metri a eliminazione categoria Allievi e 200 metri crono ad atleti contrapposti categoria Allievi. Menzione d’onore per gli atleti della categoria Master che hanno contribuito al successo di squadra della Mens Sana.

Info e contatti. Per chi vuole unirsi a questo meraviglioso gruppo e provare a pattinare, gli allenatori sono a disposizione il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 18 presso la Pista Puggelli alla Mens Sana. Per informazioni contattare Martina Pollastrini su Whatsapp al +39 347 499717.

