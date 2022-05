Militare della guardia di finanza scompare da giorni, ritrovato nel Pisano

È stato ritrovato nel Pisano il militare della guardia di finanza in organico al comando provinciale di Napoli e originario della provincia di Caserta, che era scomparso da casa da circa una settimana. L'uomo, 49 anni, era in vita e in buone condizioni fisiche. La sua auto venne individuata il 28 aprile in sosta a nord di Grosseto, vicino a una piccola stazione ferroviaria di campagna, a centinaia di chilometri da dove vive. L'uomo è stato accompagnato in ospedale per effettuare dei controlli medici.