Next Generation Pistoia, nasce il comitato Under 35 a sostegno di Federica Fratoni

Con l’aperitivo di sabato scorso nelle vie del centro storico della nostra città, ha preso ufficialmente il via il percorso di “Next Generation”, il comitato di Under 35 che si affaccia al mondo della politica scommettendo sulla figura della candidata sindaca di centrosinistra, Federica Fratoni. Un percorso tutto nuovo che li vedrà al centro della campagna elettorale, alcuni anche come candidati nelle varie liste a sostegno di Fratoni, per aprire una porta sul futuro con gli occhi di chi è uscito da pochi mesi dalle scuole cittadine, di chi si è laureato da poco o chi sta cercando di affermarsi professionalmente. Un gruppo fortunatamente voluto dalla stessa Federica Fratoni, che mette così a disposizione le proprie competenze per la creazione della nuova classe dirigente pistoiese. Un progetto che non si ferma dunque con le elezioni, ma che vuol essere fucina delle migliori energie per il futuro della città.

«Stavamo lavorando a questo progetto già da qualche tempo – ha specificato la candidata sindaca, Federica Fratoni – e devo dire che mi inorgoglisce il fatto che queste ragazze e questi ragazzi abbiano deciso di impegnarsi in maniera importante ed esplicita durante la campagna elettorale per le amministrative di Pistoia perché è evidente come ci sia da ricreare anche una classe dirigente nel centrosinistra che guarda ben oltre le scadenze delle elezioni. Abbiamo deciso, pertanto, di trascorrere una piacevole serata tutti insieme per affrontare le tematiche da portare avanti in modo da essere pronti per affrontare le sfide che sono di fronte a noi: una città moderna ed europea deve pensare a spazi nei quali gli studenti possono confrontarsi ed incontrarsi a partire da importanti investimenti sulla Biblioteca San Giorgio che non sono più rinviabili; una città che deve puntare sul verde, sulla transizione ecologica e sulla sostenibilità ha la necessità di dotarsi di infrastrutture necessarie per essere connessi in poco tempo con tutto ciò che ci circonda.

Negli occhi di ognuno di loro ho visto un desiderio comune: vivere in una Pistoia fatta di diritti e opportunità, che non lascia indietro nessuno e capace di valorizzare spirito di iniziativa e creatività. Una città che non deve, e non dovrà, aver paura del cambiamento e delle nuove sfide».