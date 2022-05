Olio, premio Il Magnifico all'azienda Americo Quattrociocchi

Concluso il rigoroso processo di selezione, per il nono anno consecutivo, la cerimonia del premio Il Magnifico 2022, European Extra Quality Olive Oil Award, ha incoronato il miglior olio d’Europa.

Il Magnifico 2022, ossia il miglior olio presente in commercio per qualità, eccellenza e potenzialità di impatto sul mercato, è Classico dell’Azienda Agricola Biologica Americo Quattrocciocchi.

Nel cuore della Ciociaria, dove la tradizione dell’ulivo è tra le più antiche d’Italia, dal 1888 la Famiglia Quattrociocchi si dedica alla coltivazione dell’oro verde e alla produzione di un olio genuino e d’alta qualità nel pieno rispetto della tradizione. Il "Classico" di Quattrociocchi è un multivarietale che mostra un perfetto equilibrio fra diverse cultivar, in questo caso itrana e moraiolo. Un olio entusiasmante e un prodotto all’insegna del benessere e del gusto nel rispetto dell’ambiente circostante, come comanda la filosofia Quattrociocchi.

Classico di Americo Quattrociocchi si aggiudica l’oscar dell’olio 2022 gareggiando insieme agli altri 11 oli di aziende italiane arrivate alla finale: Ciccolella - Coppadoro, Donato Conserva - Mimì Blend, Frantoio Franci- Villa Magra Gran Cru, Le Tre Colonne - Evolution, Marsicani Nicolangelo - Viride Coratina Bio, Tenute Librandi – Monocultivar Nocellara, Tenuta Zuppini - Veneranda 19, Viola - Il Sincero.

Gli Special Awards

Durante la cerimonia di premiazione sono stati consegnati inoltre gli Special Award del Premio il Magnifico 2022.

Il Rivelazione 2022, ovvero il campione che ha raggiunto il massimo del punteggio dalla giuria, ma con una produzione globale inferiore ai 1000 litri, ovvero il Magnifico secondo il giudizio tecnico è Madonna dell'Olivo, Core N'Grato (Campania). Il Best EQOO 2022, ossia l’azienda che ha totalizzato il punteggio globale più alto, è OPG Chiavalon (Croazia), mentre il Best New EQOO 2022, l’azienda che entrata per la prima volta nel Club EQOO ha raggiunto il punteggio più alto, viene conferito a Az. Agr. Viola (Umbria).

Infine per celebrare i primi 10 anni de il Magnifico è stato insignito con il premio Menvra d’Oro 10° editions Fonte di Foiano (Toscana), l’azienda che ha totalizzato nella decade il punteggio medio più alto negli anni.

Il Massimo Pasquini Award - Premio Personaggio dell’olio 2022 è stato consegnato a Carlo Conti, segretamente produttore appassionato di un ottimo olio extravergine prodotto per sé e la sua famiglia.

EQOO Ambassador della cucina Olio Consapevole allo chef Michele Martinelli, titolare della "Locanda Martinelli" per la sua passione e l'impegno costante verso la valorizzazione dell'oro verde che abbina con maestria ai suoi piatti. EQOO Ambassador della comunicazione Olio Consapevole a Michaela Bogner per il suo libro “Super Olio” che ha saputo spiegare e appassionare i lettori di tutta Europa alla cultura per l’olio moderno e EQOO Ambassador dello sport Olio Consapevole a Tom Staniford dal campione del ciclismo paraolimpico per l’attivismo che dedica alla divulgazione e alla ricerca sulle malattie rare di natura metabolica.

Un ringraziamento speciale dall’associazione Premio il Magnifico a Chianti Banca, Estra e Cantini Vetro, main sponsor della manifestazione, e al comune di Monteriggioni per avere ospitato nella cornice del centro storico medievale la cerimonia di premiazione Magnifico 2022.

LE NOMINATIONS (in ordine alfabetico)

Nominations “Rivelazione dell’anno 2022”

· Azienda Ortoplant Oro di Rufolo Elite

· Carlo Orlandi Fioi

· Frantoio di Croci Olio extravergine di oliva Riserva

· Ione Zobbi Etereo

· Madonna dell'Olivo Core N'Grato

· Torre Rivera MonocultivarPeranzana

Nominations “il Magnifico 2022”

· Americo Quattrociocchi Classico

· Ciccolella Coppadoro

· Donato Conserva Mimì Blend

· Frantoio Franci Villa Magra Gran Cru

· Le Tre Colonne Evolution

· Marsicani Nicolangelo Viride Coratina Bio

· Tenute Librandi MonocultivarNocellara

· TenutaZuppini Veneranda 19

· Viola Il Sincero

Fonte: Ufficio Stampa