Pietre d'Inciampo, Empoli a quota 21 onora Fiorenzo Cantini e Italo Soldi Degl'Innocenti

Questa mattina, lunedì 2 maggio 2022, ultima tappa del percorso dedicato alla memoria storica identitaria della città con la collocazione delle ventuno pietre d’inciampo in onore dei concittadini empolesi, lavoratori della Vetreria Taddei, che furono deportati, perché avevano scioperato. Era l’8 marzo 1944, non fecero ritorno a casa. Lo hanno fatto in queste settimane grazie al viaggio voluto e intrapreso dall’amministrazione comunale. Da oggi, anche Fiorenzo Cantini e Italo Soldi Degl’Innocenti, dopo 77 anni, sono tornati finalmente a ‘casa’.

Come ha detto il presidente del consiglio comunale con delega alla cultura della memoria Alessio Mantellassi, quest'anno sono state messe 21 pietre d'inciampo e l’intenzione è metterne altre anche nel 2023 fino a ricordare tutti i deportati empolesi. La sua riflessione è continuata evidenziando che la nostra città vuole garantire una memoria pubblica diffusa e accessibile a tutti, per ricordare tutti allo stesso modo e diffondere i luoghi di memoria su tutto il tessuto urbano. Ha proseguito dicendo che vivere Empoli sarà ancora più bello essendo consapevoli della nostra identità e che l’accesso pubblico e semplice alla storia e più in generale al sapere è ispirazione. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza della partecipazione delle scuole con 400 studenti coinvolti, di tante famiglie, comunità di frazione e di quartiere e ha ribadito che la posa delle pietre si è trasformata in una bella occasione per sentirsi comunità.

Alla cerimonia, che si è tenuta nel giardino pubblico a fianco della scuola primaria del Pozzale, erano presenti alcune classi dell'Istituto Fermi e delle scuole primarie di Ponzano e Pozzale, oltre ai musicisti del Cam. I partecipanti si sono spostati per la posa a terra delle due pietre a Tartagliana, in Via Val d'Orme vecchia, per onorare la memoria di Fiorenzo Cantini, e poi, in Via della Moriana, 10, per Italo Soldi Degl’Innocenti.