Polizia pisana in lutto, è scomparso Nicolò Lucchese

E’ scomparso oggi – all’età di 97 anni - il dr. Nicolò Lucchese, già funzionario di Polizia presso la Questura di Pisa e fondatore, nel 1979, della sezione di Pisa della Associazione Nazionale Polizia di Stato che, grazie a lui, ebbe subito un grande seguito e ancora oggi ne segue le orme.

Oltre a essere stato un apprezzato funzionario di Polizia, il dr. Lucchese successivamente fu per lunghi anni alto dirigente presso la provincia di Pisa, distinguendosi per doti professionali e umane che gli vennero riconosciute prima con un riconoscimento ufficiale della stessa Provincia per il suo grande impegno in occasione della drammatica alluvione a Pisa del 1966, poi con il conferimento da parte del Presidente della Repubblica Napolitano dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica (nell’occasione, foto del dr. Lucchese col Questore di Pisa, dr. G. Bernabei).

Successivamente il dr. Lucchese ha esercitato per quasi un decennio il ruolo di Giudice di Pace.