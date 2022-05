Pontedera, Falorni e Navarra in società. Il sindaco presidente onorario

Nuovi soci e conferme nel panorama del Pontedera Calcio. Oggi, il sindaco Matteo Franconi ha presentato, nel corso di un incontro con la stampa, l'assetto dell'Us Città di Pontedera, che vede l'ingresso, col 39 per cento di quote, dell'imprenditore Rosettano Navarra e, col 10 per cento, di un altro imprenditore, Fabio Falorni.

Piero Gradassi rimane presidente e fa parte di un gruppo di soci che detiene il 25 per cento delle quote. Ne fanno parte, oltre a Gradassi, Stefano Lucchesi, Marcello Pantani, Vito Consoloni, Simone Di Bella, Paolo Pastacaldi, Emilio Montagnani. Valdera Acque avrà il 15 per cento, mentre, per il restante 11, è previsto l'ingresso di nuovi soci.

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, che sarà presidente onorario, ha ringraziato i soci per l'impegno, sottolineando le opportunità per "Poter far bene".