Referendum, come diventare scrutatore a Castelfranco

L’Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto ha pubblicato l’avviso pubblico per la nomina degli scrutatori alle consultazioni per i prossimi referendum abrogativi del 12 giugno 2022.

Il Comune nominerà gli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, come risultante dopo l’aggiornamento annuale, in numero pari a quello occorrente. Inoltre, procederà alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia, impedimento o modifica del loro stato lavorativo.

Sono infatti utilizzati alcuni criteri di preferenza in base ai quali la Commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori:

1) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R, iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.G.R. n. 7/R/2004;

2) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;

3) persone in possesso di un reddito ISEE ordinario uguale o inferiore a Euro 7.500,00, come risulta da certificazione ISEE valida;

4) studenti.

I cittadini, già iscritti all’Albo degli Scrutatori del Comune, in possesso di almeno uno dei requisiti ai punti 1-2-3-4 che intendano candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore per i prossimi referendum abrogativi del 12 giugno 2022, sono invitati a presentare un’autocertificazione delle condizioni personali sopra indicate entro e non oltre le ore 12:00 del 13 maggio 2022.

Le autocertificazioni, redatte secondo l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione, reperibile c/o l'ufficio elettorale o scaricabile qui sotto, dovranno essere recapitate:

- Via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.castelfranco.pi.it

- Via pec al seguente indirizzo: comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it

- Tramite consegna a mano c/o l’Ufficio Protocollo, Piazza Remo Bertoncini, 1 o c/o la sede distaccata di Orentano, Piazza Roma 7

Per informazioni e per scaricare il modulo di partecipazione è possibile consultare il sito istituzionale del Comune: www.comune.castelfranco.pi.it.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa