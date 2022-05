Rubano da una ditta di ponteggi, denunciati a Colle Val d'Elsa

Beccati mentre tentavano di rubare dei materiali da 10mila euro da un cantiere edile a Colle Val d'Elsa. I carabinieri sono intervenuti lo scorso 29 aprile nel comune valdelsano dopo aver trovato due uomini che una volta entrati con un camion in una ditta di noleggio ponteggi, erano intenti a rubare del materiale. I due hanno ammesso le loro responsabilità e sono stati trasferiti in caserma per la denuncia per tentato furto aggravato in concorso. Il mezzo gli è stato sequestrato, la refurtiva è stata restituita.