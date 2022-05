Sfilata di moda a Altopascio grazie al CCN

Moda, amore e fantasia. Il tutto arricchito da musica dal vivo, aggregazione, negozi aperti e occasioni per stare bene insieme. Sono questi gli ingredienti della sfilata di moda che domenica 8 maggio, in occasione della Festa della mamma, accoglierà cittadini e visitatori nel cuore di Altopascio, in via Cavour, a partire dalle 16 (meteo permettendo).

L’iniziativa, organizzata dal Centro commerciale naturale di Altopascio in collaborazione con il Comune di Altopascio, è fortemente voluta dai commercianti del paese, come segnale di ripartenza con gli eventi all’aria aperta in vista proprio della bella stagione.

“La cultura, l'arte e lo spettacolo sono pilastri fondamentali per il nostro Paese - spiega la presidente del Centro commerciale naturale, Federica Benedetti Stefanini -. Ed è per questo che Altopascio ha deciso di riaprire il proprio sipario proprio nel giorno della festa della mamma, l'8 maggio, regalando a tutto il paese una bellissima sfilata di moda. Si tratta del primo evento che torna pienamente in presenza dopo i due anni di pandemia, durante i quali, come commercianti, abbiamo comunque voluto garantire iniziative e momenti di aggregazione e di festa. Dall’8 maggio si riparte e si dà idealmente il via alla bella stagione estiva”.

La festa della mamma sarà una giornata unicamente dedicata all'amore e alle famiglie in cui i modelli che sfileranno non sono veri professionisti, ma clienti, mamme, papà, bambini, dei negozi che hanno aderito, rendendo l’evento ancora più sentito e significativo. In concomitanza ci sarà, per la prima volta in paese, anche una mostra canina. A presentare il tutto spetterà ad Alessandro Martini, mentre Antonio Prestianni, direttamente da X-Factor, intratterrà il pubblico con musica dal vivo.

“Una bellissima sinergia, ancora una volta – aggiunge l'assessore al commercio e alla promozione del territorio Adamo La Vigna – tra amministrazione comunale e Centro Commerciale Naturale di Altopascio, che ringrazio per l'idea e per l'impegno. Un modo per valorizzare ancora di più il nostro territorio e tutti i commercianti e i gestori di locali che lo rendono vivo e dinamico”.

Per tutta la giornata di domenica i negozi saranno aperti e il centro paese sarà animato da aperitivi, merende, musica, divertimento per tutte le età.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa