Un 43enne è stato arrestato per spaccio a Pisa. Alle 21 del 1 maggio, l'uomo è stato notato dalla polizia in via Gramsci mentre si avvicinava a un'auto: poco dopo ha ceduto qualcosa al pilota, ricevendo in cambio le banconote. Il 43enne ha cercato di fuggire dagli agenti, che lo hanno subito bloccato e portato in ufficio. L'uomo, di origini senegalesi, aveva con sé 4 grammi di hashish. Arrestato, adesso è sottoposto all'obbligo di firma.