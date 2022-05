Teatro, Luca Giacomelli Ferrarini in scena al Cestello

Il Palco del Teatro di Cestello si accende giovedì 5 maggio, alle 20,45, sull'incanto di Walt Disney … Due parole, un nome, un “marchio” noto in ogni angolo del pianeta. Lo “zio” Walt … un genio, un visionario nato nel 1901, che ha saputo trasformare i propri sogni e il proprio mondo fantastico in una sorta di immaginario collettivo, affascinando intere generazioni. A quest'uomo straordinario, alla sua storie e alla sua immensa creatività è dedicato il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Luca Giacomelli Ferrarini, artista tra le stelle più brillanti e amate del teatro musicale italiano (lo ricordiamo nello spregiudicato Mercuzio del Romeo e Giulietta di Zard, protagonista di “West Side Story”, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, o ancora raffinato interprete di “Processo a Pinocchio” e del musical thriller “L'Ascensore”). Una data unica a Firenze, imperdibile, dunque, dopo il successo del debutto a Roma, per “InCanto”, una piccola perla, un musical da salotto a tre voci dove il racconto, fatto di aneddoti, curiosità, anche inedite, e qualche confessione personale, si snoda attraverso alcune delle più belle e celebri pagine musicali che fanno da colonna sonora ai personaggi, agli eroi, alle principesse e perché no … anche ai “cattivi” dei più significativi film e lungometraggi animati della Disney: da “Pinocchio” a “La Sirenetta” da “La Bella e la Bestia” fino a “Oceania”, passando per l'intramontabile “Mary Poppins” e molti altri titoli. Un viaggio che saprà emozionare tutta la famiglia, da affrontare con l'entusiasmo dell'eterna giovinezza che ciascuno custodisce gelosamente nel proprio cassetto dei ricordi, cantando, perché no, insieme ai protagonisti dello spettacolo, quelle melodie che ci riportano indietro ai nostri sogni quelli degli anni più felici! Accanto a Luca troveremo Francesca Longhin e Diletta Marzano. Info e prenotazioni al numero 055.294609 oppure via mail a prenotazioni@teatrocestello.it