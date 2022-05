Torna Agricola Castelfiorentino e si presenta in Consiglio regionale

Dopo uno stop forzato di due anni, a causa della pandemia, a Castelfiorentino, sabato 7 e domenica 8 maggio, torna ‘Agricola’, la festa dell'agricoltura dell'Empolese Valdelsa.

L’evento che unisce amore per la terra, trasmissione dei saperi e promozione dei prodotti d’eccellenza del territorio, viene presentato in conferenza stampa, martedì 3 maggio alle 11.30 nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso (via Cavour 4). Nel corso della due giorni i visitatori potranno degustare il meglio della produzione del luogo. Ci sarà poi uno spazio dedicato alle macchine agricole e si terranno spettacoli di musica e animazione.

Alla conferenza stampa interverranno oltre al presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e il consigliere di maggioranza eletto sul territorio Enrico Sostegni, il sindaco Alessio Falorni e l’assessore all’agricoltura di Castelfiorentino Alessio Onnis, il segretario dell’associazione agricoltori Castelfiorentino Rosanna Spinelli e Francesca Parri di Exponet.