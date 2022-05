Tornano i Ragazzi Leggendari per il Festival dei giovani a Empoli

Torna a grande richiesta la seconda edizione del progetto dei Ragazzi Leggendari a ‘Leggenda festival’ che vede coinvolti lettrici e lettori dagli 11 ai 15 anni di età, i quali intervisteranno alcuni degli autori e autrici ospiti del Festival.

Tanti ragazzi e ragazze che anche per questa edizione hanno deciso di entrare nella Leggenda unendosi al gruppo dei Ragazzi Leggendari.

Quest’anno sulla linea di partenza si sono presentati 29 sfidanti, tra questi ci sono 8 ragazzi che hanno partecipato lo scorso anno e hanno motivato i nuovi con il motto: ‘Non capita tutti i giorni di incontrare un autore’.

Ed è proprio questa la motivazione più grande che li ha spinti a partecipare numerosi a questa entusiasmante avventura.

A marzo si è svolto il primo incontro di presentazione in modalità on line e le bibliotecarie Claudia e Antonella con il prezioso aiuto della tutor Alice hanno spiegato le regole della sfida, che come lo scorso anno prevede: la lettura del libro dell’autore assegnato dalle bibliotecarie; l’analisi del testo utile alla formulazione delle domande; la disponibilità ad incontrarsi nei vari gruppi di lettura leggendari utili per la preparazione vera e propria delle interviste. il coraggio di moderare gli incontri e condurre le interviste durante i giorni del Festival.

I partecipanti dopo aver risposto ad un questionario sono stati divisi in gruppi in base ai loro gusti letterari.

Ecco tutte le formazioni: mercoledì 4 maggio alle 17 Lara, Andrea, Giorgia, Vittoria a Agata guidati dalla tutor Alice modereranno l’incontro con Michele D’Ignazio che presenterà il libro, Il mio segno particolare, Rizzoli, 2021; venerdì 6 maggio alle 15 Miranda, Anna, Clorinda e Noemi insieme alla bibliotecaria Claudia modereranno in diretta streaming l’incontro con Viviana Mazza e Kibra Sebhat che parleranno del loro libro, Io dico no al razzismo. 10 parole per capire il mondo, Mondadori, 2021; sabato 7 maggio alle 10 Mirian, Clorinda, Carlo, Chiara, Asia, Althea capitananti dalla bibliotecaria Claudia condurranno in presenza l’intervista a Marco Magnone che ci racconterà del suo ultimo romanzo La guerra di Celeste, Mondadori, 2022. Sabato 7 maggio alle 17 Ettore, Leonardo, Gabriele, Anna e Niccolò seguiti dalla bibliotecaria Antonella avranno l’onore di incontrare Barbara Fiorio e scoprire tutte le curiosità sul libro La banda degli Dei, Rizzoli, 2021; domenica 8 maggio alle 10 Alessandro, Carlo, Francesco e Tommaso condurranno un’intervista esclusiva ad Antonio Ferrara con l’aiuto della tutor Alice.

Gemma, Isabelle, Mohamed, Viola, Carolina e Melua guidati dalla bibliotecaria Antonella avranno l’occasione di condurre un’intervista on line a Tommaso Percivale che verrà pubblicata sui canali social del Festival.

GLI SFIDANTI - I 29 sfidanti frequentano le scuole secondarie di primo grado Vanghetti, Busoni e Calasanzio, e uno dei ragazzi il Liceo Classico Virgilio. Molti di loro fanno parte del gruppo dei giovani lettori della biblioteca Renato Fucini, Gli scompaginati, frutto del progetto dei Ragazzi Leggendari dello scorso anno condotto dalla bibliotecaria Claudia Ciolli che da giugno dello scorso anno si ritrovano una volta al mese per consigliarsi e sconsigliarsi libri, condividere citazioni e parole che li hanno colpiti come lettori e lettrici.

L’entusiasmo è alto e Leggenda ancora una volta conferma il potere delle storie di tessere legami, far nascere nuove amicizie e creare occasioni di scambio e socialità a partire dai libri.

Entusiasmo non solo dei ragazzi e delle ragazze ma anche di molti professori e professoresse che anche questa volta hanno aiutato la Biblioteca Renato Fucini a promuovere l’iniziativa nelle loro classi e che quotidianamente promuovono il piacere della lettura a scuola.

Per maggiori informazioni su questi e gli altri eventi del Festival e per prenotare il vostro posto, consultate il sito di Leggenda www.leggendafestival.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa