Tre Savino Del Bene in azzurro: Malinov, Pietrini e Lubian convocate per la VNL

Sono state diramate le convocazioni per la Volleyball Nations League 2022, nella quale l'Italia di coach Davide Mazzanti scenderà in campo a partire dal 31 maggio.

Il CT dell'Italvolley ha comunicato la lista delle 25 atlete utilizzabili per la VNL 2022, con le azzurre che scenderanno in campo in tre tappe, quella di Ankara in programma dal 31 maggio al 5 giugno, quella di Brasilia dal 14 al 19 giugno, ed infine Sofia dal 28 giugno al 03 luglio.

Tra le selezionate dal CT spiccano la palleggiatrice della Savino Del Bene Volley Ofelia Malinov, la schiacciatrice Elena Pietrini, e la centrale Marina Lubian, le quali prenderanno parte al collegiale di allenamento in preparazione della competizione.

Per ognuna delle tre tappe della manifestazione il tecnico azzurro potrà selezionare 14 giocatrici da questo elenco:

Palleggiatrici: Alessia Orro (8), Ofelia Malinov (5), Ilaria Battistoni (13), Francesca Bosio (2).

Opposte: Paola Egonu (18), Sylvia Nwakalor (15).

Centrali: Cristina Chirichella (10), Anna Danesi (11), Marina Lubian (1), Sara Bonifacio (4), Federica Squarcini (19), Alessia Mazzaro (24).

Libero: Monica De Gennaro (6), Eleonora Fersino (7), Sara Panetoni (20).

Schiacciatrici: Alessia Gennari (3), Caterina Bosetti (9), Miriam Sylla (17), Elena Pietrini (14), Anastasia Guerra (12), Sofia D’Odorico (16), Alice Degradi (21), Terry Enweonwu (22), Elena Perinelli (23), Loveth Omoruyi (25).

Fonte: Ufficio Stampa Pallavolo Scandicci Savino Del Bene