In volo a 11 anni, l'Istituto Aeronautico di Firenze rilancia il campo estivo

Dopo il successo della prima edizione, l’Istituto Tecnico Aeronautico di Firenze , “Lindbergh Flying School” propone con grandissimo piacere la 2a edizione di E-State in Volo, un

campo estivo davvero unico a Firenze e in Toscana.

Osiamo dire che non abbiamo notizie di altri campi estivi in altre regioni , oltre ad esperienze di simulatore, droni, aeromodelli in cui portano i ragazzi veramente a volare.

E-State in Volo è un centro estivo che non ha uguali, un vero e proprio concentrato di esperienze aeronautiche ed emozioni per i ragazzi delle medie, in fascia di età 11 – 14

anni!

Provare l’emozione del volo non una ma addirittura due volte su aeroplani diversi, rende le ragazze e i ragazzi assolutamente entusiasti. Siamo gli unici in Toscana ad offrire la possibilità di vivere una settimana d’estate all’insegna del Volo! Proprio così, li porteremo a volare su un Tecnam P92 Ultraleggero e su un Cessna 172, un’esperienza unica ed emozionante che gli metterà le ali in tutta sicurezza.

Le attività aeronautiche prevedono:

- Simulatori di volo

- Droni Professionali

- Costruzione Aeromodello ed esperimenti di meccanica del volo

- Esperienza di Volo su ultraleggero Tecnam P92

- Esperienza di Volo su Cessna 172

Riceveranno gli attestati finali di volo e porteranno a casa l’aeromodello da loro costruito. Per info https://www.aeronauticofirenze.it/campo-estivo-2022