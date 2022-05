Vuole entrare dalla ex, lei lo fa arrestare in Valdelsa

I fatti risalgono a qualche sera fa, quando un 42enne di Colle di Val d'Elsa, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e già gravato da precedenti specifici, si è recato a casa della ex moglie dove, dopo aver divelto il citofono condominiale, ha forzato il portone d’ingresso riuscendo ad accedere al balcone dell’appartamento della donna dopo aver scavalcato la finestra delle scale del condominio.

La signora, resasi conto delle intenzioni dell’uomo, ha chiamato i Carabinieri che l’hanno raggiunta immediatamente. Giunti sul posto, indirizzati anche dalle urla della donna che si sentivano già dalla strada, i militari della Stazione di Colle di Val d’Elsa hanno bloccato l’uomo ancora sul balcone di casa.

L'uomo fermato, in stato di ubriachezza ed agitazione, è andato ancor più in escandescenza tanto che, nel cercare di opporre resistenza, ha dato un calcio ad una porta a vetri, frantumandola, procurandosi una lesione non grave alla gamba destra. Anche un carabiniere, nel tentativo di contenere il soggetto, ha riportato lesioni alla gamba sinistra.

Portato presso la stazione dei carabinieri di Colle l’uomo ha continuato a essere violento e in uno stato di escandescenza. Una volta in arresto è stato trasferito nel carcere di Siena, a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.