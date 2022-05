'Abbiccì leggiamo insieme', la seconda edizione a Colle

Promuovere la lettura in tutte le sue forme e l’utilizzo del libro come strumento di coesione sociale e di motore della vita sociale e culturale in città. Prenderà il via, dal 5 al 18 maggio, la seconda edizione del festival della lettura Abbiccì Leggiamo insieme, un evento voluto dal Comune di Colle di Val d’Elsa attraverso la collaborazione tra Assessorato all’Istruzione e Biblioteca Comunale M. Braccagni e che coinvolge, oltre alla cittadinanza, anche le scuole di ogni ordine e grado del territorio.

“L’amministrazione comunale dà dunque avvio ad un festival che dedica particolare attenzione alla partecipazione dei più giovani e alla promozione della lettura come primo e imprescindibile strumento di libero accesso al sapere e mezzo di formazione personale e costruzione della propria identità di cittadino, – spiega l’assessore all’istruzione e scuola Serena Cortecci – L’idea è quella di ripartire dalla lettura, dalla parola scritta ma anche ascoltata, dalla possibilità di tornare ad ascoltare in presenza la viva voce di autori, musicisti e attori ed è perfettamente in linea con l’attività svolta ormai da anni dalla biblioteca comunale in collaborazione con l’Associazione Centro Collaterale, coinvolta negli aspetti di programmazione e organizzazione del festival”.

Il via il 5 maggio con l’incontro tra l’autore Fabrizio Silei e le scuole superiori, per poi proseguire nei giorni successivi con le letture spettacolo a cura di Alessia Canducci per le scuole primarie. Per le secondarie di primo grado il festival ospiterà l’artista Fausto Gilberti per un incontro-laboratorio con gli studenti. Le scuole dell’infanzia di Colle avranno invece il piacere di ospitare il lettore Alfonso Cuccurullo e l’autore Giuseppe Riccio. Prevista anche una serie di iniziative aperte alla cittadinanza: presentazioni di libri con autori quali Piergiorgio Pulixi, Simona Baldelli, Sacha Naspini e Nicoletta Verna e un pomeriggio di festa il giorno sabato 14 maggio con il laboratorio di storie kamishibai di Alice Leone e Francesca Fattorini e la lettura spettacolo di Simone Frasca, autore di un libro cult per bambini quale Bruno lo zozzo. Sempre il 14 maggio è previsto un momento dedicato alla musica dal vivo con il concerto del gruppo Ospiti autorizzati. Il 10 maggio alle 19 fuori programma con le letture per bambini di Alessia Canducci “Storie all’aria aperta”. Gli eventi del festival si svolgeranno nelle varie sedi scolastiche di Colle, al Teatro del Popolo, nella Biblioteca Comunale M. Braccagni e in piazza Unità dei popoli. Sarà un modo per i cittadini di riappropriarsi di spazi d’imprescindibile importanza per la vita sociale e culturale colligiana e per gli studenti per tornare a vivere lo spazio scolastico in una maniera alternativa al momento dedicato alla lezione frontale. La prima edizione, seppur in forma ridotta, aveva già avuto luogo a Colle nel mese di ottobre 2021.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa