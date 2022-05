Aggressione in centro a Empoli, i commenti dal centrodestra: "La città che non vogliamo"

Il centrodestra commenta l'episodio di aggressione avvenuto nel centro di Empoli nella giornata del Primo maggio (Qui la notizia).

Fratelli d'Italia Empoli: "Questa è la Empoli che non vogliamo"

Fratelli d’Italia Empoli esprime il proprio sdegno per l’aggressione avvenuta ieri 1 Maggio, durante il corteo dei lavoratori, ed esprimiamo la nostra solidarietà alla persona aggredita.

La Sindaco Barnini racconta di una Empoli sicura, anche a seguito della riunione del GOS tenutasi qualche settimana fa, ma così non sembra. Una Empoli ostaggio di bande criminali, che compiono aggressioni alle persone, compiono furti in abitazioni, sfregiano monumenti, auto in sosta, spacciano sostanze stupefacenti, e si danno alla prostituzione.

Questa è la Empoli che non vogliamo, dalla scorsa campagna elettorale del 2019, dove lo slogan di Fratelli d’Italia era ed è "EmpoliSiCura". Fratelli d’Italia continua a chiedere maggiori agenti di Polizia e degli altri comparti di Pubblica Sicurezza sul territorio, più telecamere di videosorveglianza nei punti nevralgici della città, insomma una Empoli più vivibile dai cittadini.

La Giunta Barnini riferisca in Consiglio Comunale sui fatti avvenuti il 1 Maggio e cosa intenda fare per il prossimo futuro, il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Centrodestra per Empoli vigilerà attentamente su questo aspetto.

Galli e Picchielli (Lega): "Aggressione che deve fare riflettere"

"Nell’esprimere la nostra vicinanza alla persona violentemente aggredita in pieno centro ad Empoli - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - riteniamo che sia doveroso riflettere attentamente su quanto successo nella mattinata di domenica nella galleria di Via del Giglio. Un fatto grave che avrebbe potuto avere addirittura conseguenze anche peggiori - proseguono i Consiglieri - in un luogo che appare piuttosto degradato ed a questo punto pure pericoloso per l’incolumità di chi vi transita. Un brutto biglietto da visita, dunque per l’intera città e ci auguriamo che gli amministratori locali capiscano l’importanza di stigmatizzare episodi di questo tipo. Chi è preposto al controllo cittadino -sottolineano e concludono Galli e Picchielli - non può essere ovunque e quindi invitiamo i cittadini ad essere sempre pronti nel segnalare situazioni che potrebbero turbare l’ordine pubblico".