Bruciata bandiera della Cgil a Montemurlo: "Gesto inaudito e spregevole"

"Un gesto assolutamente inqualificabile". Così commentano dalla Spi Cgil di Montemurlo, dove ieri è stata trovata una bandiera della Cgil bruciata. Lo rende noto lo stesso sindacato. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri.

Così il segretario generale dello Spi Cgil Luciano Lacaria e il segretario generale della Camera del lavoro di Prato Lorenzo Pancini che parla di "gesto inaudito e spregevole": "Non sappiamo quale sia la natura di questa azione riprovevole contro una delle nostre sedi. Rimane il fatto della coincidenza con la Festa dei lavoratori a segnalare, quanto meno, una manifestazione d'intolleranza nei confronti del sindacato, e della Cgil in particolare, non da ora oggetto di vandalismi e attacchi alle proprie sedi, anche di estrema gravità".