"Che cosa abbiamo in comune", incontro sulla finanza pubblica al Circolo Arci Santa Maria

Sabato 7 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 13, al Circolo Arci Santa Maria a Empoli si terrà l'incontro pubblico del ciclo "Che cosa abbiamo in comune". All'appuntamento, organizzato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e Montelupo è partecipazione, sarà presente Simona Repole, esperta di finanza pubblica.

Tra i temi trattati, spiegano gli organizzatori, ci sarà una prima parte dedicata al patrimonio immobiliare pubblico e una seconda parte dedicata alla partecipazione nei Comuni. Un incontro "aperto a tutte e tutti coloro che vogliono capire qualcosa di più su come funzionano i meccanismi della finanza comunale - spiegano i gruppi consiliari - un'opportunità per acquisire conoscenze per una migliore partecipazione. Tutta la cittadinanza è invitata. Chi sarà interessato - si legge ancora in una nota - potrà lasciare l'email e riceverà il link per scaricare le altre due lezioni che si sono tenute online".