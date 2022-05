Conferimento errato dei rifiuti nel centro di Siena, arrivano le prime sanzioni

Prime sanzioni nel centro storico di Siena per il conferimento errato dei rifiuti. Dopo l’entrata in vigore, dallo scorso 4 aprile, del nuovo piano di riorganizzazione della raccolta, concordato dall’amministrazione comunale con il gestore Sei Toscana, la Polizia Municipale di Siena ha effettuato alcuni controlli che hanno portato ad alcune sanzioni comminate per conferimenti sbagliati, ovvero effettuati fuori orario o fuori dalle zone previste dal calendario per la raccolta.

“La nostra intenzione non è quella di attuare strumenti repressivi – sottolinea l’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli – ma i comportamenti sbagliati di pochi possono inficiare quelli posti da tutto il resto dei cittadini che hanno a cuore il centro storico e la sua tutela. Proseguiremo nella campagna di informazione capillare, anche attraverso gli stessi agenti della Polizia Municipale, ma di fronte a comportamenti reiterati e che proseguono nel tempo è necessario tutelare l’intera comunità anche attraverso le sanzioni. Ci avviciniamo inoltre a un periodo in cui la speranza è che la città torni a essere popolata di turisti ed è necessario rendere il centro storico ancora più vivibile, così come il resto della città”.

“Da parte nostra – conclude Buzzichelli - proseguiremo nell’ascolto dei cittadini e delle associazioni di categoria per venire incontro, insieme al gestore Sei Toscana , a tutte le esigenze che emergono, ma chiediamo la piena collaborazione dei senesi per rendere il centro storico ancora più pulito e più vivibile”.

E’ partita lo scorso 4 aprile la nuova fase di raccolta rifiuti per un centro storico più pulito e più vivibile. Il Comune di Siena e Sei Toscana hanno progettato una riorganizzazione del servizio per consentire i ritiri in minor tempo, una maggiore pulizia, minore traffico e migliore controllo. Con regole più chiare per tutti e un generale miglioramento del decoro e del livello di raccolta differenziata. Per informazioni è possibile contattare il numero verde di Sei Toscana 800 127 484 oppure il numero dedicato 0577 1799280, attivo il lunedì e il sabato dalle ore 9 alle 13 e il mercoledì dalle ore 15 alle 19. Tutte le informazioni sono disponibili anche sui siti internet: https://www.sienacomunica.it/raccolta-rifiuti-utenze-domestiche-centro-storico/ e https://seitoscana.it/comuni/siena/raccolta-rifiuti.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa