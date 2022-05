Elezioni Serravalle, Lunardi cerca il bis e lancia i candidati

Nella cornice del teatro Francini si è svolta la presentazione della lista civica Uniti per Serravalle che sostiene la candidatura del Sindaco uscente Piero Lunardi.

Di fronte ad un numeroso pubblico, Lunardi, che ha già indicato il vicesindaco, Federico Gorbi, in continuità con quanto fatto fino ad oggi, ha illustrato i punti essenziali del programma che verrà proposto agli elettori: sicurezza, attenzione all'ambiente, sviluppo delle attività e del lavoro, tutela e valorizzazione delle ricchezze artistiche del territorio, investimenti per la messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici, decoro urbano.-

Sono alcune delle tematiche affrontate e che verranno proposte durante la campagna elettorale in vista delle elezioni del 12 giugno.

La serata ha coniugato impegno, proposte ed anche ironia grazie alla conduzione del cabarettista Massimo Borgioli che ha presentato con il sorriso ciascuno dei candidati della lista.

Tra l'entusiasmo generale, Lunardi ha lanciato la sfida: "Abbiamo governato bene, ma la pandemia non ci ha aiutato. Vorremmo continuare altri cinque anni per poter dimostrare ai cittadini tutte le nostre qualità".

AGOSTINI STEFANO, 64 anni, di Casalguidi, architetto, consigliere uscente e presidente della commissione urbanistica

BARDELLI ROY ROBERTO, 52 anni, di Casalguidi, rappresentante, assessore uscente al turismo

BRUSCHI MAURIZIO, 61 anni, di Ponte di Serravalle, pensionato della Provincia, assessore uscente al personale e viabilità

CALANCHI DANIELA, 51 anni, di Cantagrillo, dipendente di cooperativa, si candida per la prima volta

CAPPELLINI SERENA, 71 anni, di Cantagrillo, pensionata, volontaria della Croce Verde, si candida per la prima volta

CHITI SILVIA, 53 anni, di Ponte di Serravalle, dipendente amministrativa, volontaria nel settore sociale, si candida per la prima volta

DI SARNO LUCIA, 22 anni, di Masotti, laureanda in Scienze politiche, volontaria della Misericordia, si candida per la prima volta

FERRUCCI MARCELLO, 57 anni, di Casalguidi, dipendente azienda privata, volontario della Croce Verde, si candida per la prima volta

GARGINI ILARIA, 50 anni, di Casalguidi, insegnante, assessore uscente al sociale, cultura e pubblica istruzione

GARGINI ALESSIO LUIGI, 70 anni, di Casalguidi, pensionato, già consigliere comunale in passato, torna a candidarsi dopo oltre dieci anni di assenza dal Consiglio

GORBI FEDERICO, 54 anni, di Cantagrillo, imprenditore, vicesindaco ed assessore al bilancio e lavori pubblici uscente

LA PIETRA PATRIZIA, 57 anni, di Cantagrillo, imprenditrice, consigliere uscente con delega allo sviluppo del territorio

LOTTI ELISA, 44 anni, di Casalguidi, commerciante e dipendente Acli, si candida per la prima volta

MANGONI ANDREA, 61 anni, di Masotti, pensionato, ex calciatore ed ora allenatore, si candida per la prima volta

SHKURTAJ GIULIO, 29 anni, di Casalguidi, dipendente Comune di Pistoia, si candida per la prima volta

VETTORI BENEDETTA, 48 anni, di Ponte Stella, imprenditrice, assessore uscente allo sport e alla transizione digitale

