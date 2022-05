"Ero un bullo", a La San Paolo libri & persone appuntamento con l'autore Andrea Franzoso

Si presenta giovedì 5 maggio alle 18 'Ero un bullo, la vera storia di Daniel Zaccaro'. Nell'ambito di Leggenda, il Festival della lettura e dell’ascolto organizzato dal Comune di Empoli, La San Paolo libri & persone ospita l'autore Andrea Franzoso per raccontare, una storia di bullismo a lieto fine.

Il libro, raccontato da un giovane Maestro dell'educazione civica già autore di #disobbediente! e Viva la Costituzione! parte da un quartiere difficile della periferia milanese, per approdare al carcere minorile dove avviene l'incontro con il cappellano del carcere e la rinascita: la laurea e un lavoro come educatore in una comunità per ragazzi.

Il libro, adatto dagli undici anni in su, racconta una storia vera di rinascita, amicizia e amore per la vita.

Fonte: Sintesi Minerva