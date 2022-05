Finisce in Arno con l'auto, salvato a San Romano

Un'auto è finita in Arno nei pressi di San Romano, in zona via Caduti dei Lager alle 7.30 di questa mattina. Il conducente sarebbe stato aiutato a uscire e ora è nelle mani dei sanitari del 118, in stato confusionale. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra Saf per perlustrare il mezzo e valutare il recupero. Presenti anche i carabinieri. L'intervento è tra le sponde del fiume tra Montopoli e Castelfranco. In corso verifiche per sapere se ci siano altri passeggeri a bordo del mezzo finito in acqua