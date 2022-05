Gita al museo dei Fratelli Cervi col Pd di Vinci

Il PD Vinci in trasferta al museo di Gattatico dedicato ai Fratelli Cervi. Il museo è stato ricavato nella casa colonica dove vivevano i fratelli ed è stato ristrutturato di recente.

Per questo motivo il PD ha deciso di organizzare un pullman prevedendo la visita al museo, il pranzo insieme al PD di Gattatico presso una cooperativa sociale del posto e nel pomeriggio la visita alla città di Parma.

La visita è prevista per sabato 21 maggio con partenza alle 7.45 dalla Casa del Popolo di Sovigliana. L'iscrizione costa 30 euro, 25 per gli under trenta.