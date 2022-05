Imboscata, un mese di opere esposte nel bosco di Corniola

Il bosco di Corniola diventa un salone per un vernissage a cielo aperto. Sabato 7 maggio dalle 15 alle 20 inaugura Imboscata, un evento progettato dagli artisti Rachel Morellet, Shilha Cintelli, Eva Sauer ed Enrico Vezzi, per coinvolgere altri artisti a misurarsi con la realtà del bosco, sia come eco-sistema che come paradigma.

Nel bosco di via di Castagneto (qui la mappa precisa del ritrovo) la mostra sarà aperta a tutti a ingresso gratuito. Un appuntamento che mira a diventare annuale, con un mese di apertura con le opere di Juan Pablo Macías, David Casini, Enrico Vezzi, Olga Pavlenko, Francesco Fossati, Rachel Morellet, Caterina Pecchioli, Eva Sauer, Justin Randolph Thompson, Barbara Fluvi, Caterina Sbrana, Shilha Cintelli e Lucie Mesuret.

Questa edizione è in collaborazione con Sensoverde Associazione Culturale, che dal 2019, porta avanti attività e progetti a carattere educativo e sociale nel Bosco di Corniola. Oltre all'inaugurazione la mostra sarà visitabile solo su appuntamento da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Termina il 7 giugno.