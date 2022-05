Leggenda Festival per adulti: attesi Hendel e Staino a Empoli

Ci siamo. Pochi giorni ancora e la quinta edizione del festival della lettura e dell’ascolto per bambini, ragazzi e famiglie, “Leggenda”, entrerà nel vivo invadendo Empoli, con appuntamenti in presenza e online per i più piccoli e per il pubblico degli adulti.

In particolare, pensando ai più grandi, il 7 e l’8 maggio 2022, tappa da non perdere al Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, e al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra: si terranno due eventi, imperdibili, su prenotazione.

Ecco il programma:

Sabato 7 maggio, alle 18.30, Cenacolo degli Agostiniani

Chiara Gregori e Alessandra Puppo, introdotte da Paolo Hendel. Incontro di presentazione del libro "La Sostituta", Becco Giallo, 2022.

L'EVENTO - Crearci delle aspettative su come saremo e ci comporteremo nel futuro, in questo caso nel post partum, ci aiuta ad affrontare al meglio le difficoltà?Chiara Gregori, ginecologa e sessuologa, curatrice dell'edizione italiana del libro, e Alessandra Puppo, ostetrica fiorentina, coautrice di numerose pubblicazioni sulla gravidanza e genitorialità, introdotte dall’attore Paolo Hendel, ne parleranno partendo dai numerosi spunti offerti dalla Graphic Novel edita da Becco Giallo.

IL LIBRO - Nato dalle esperienze di due mamme, la scrittrice francese Sophie Adriansen autrice di romanzi e letteratura per l'infanzia e l'illustratrice Mathou, autrice del diario Happy e conosciutissima sul web per il suo blog Crayon d'Humeur, La sostituta è il racconto della lotta silenziosa di una donna alle prese con le difficoltà della maternità.Non sono più quella che ero prima e non sono ancora quella che devo diventare.Marketa e Clovis aspettano un bambino, ma dal momento del parto le cose si fanno difficili e la realtà si dimostra diversa da quello che Marketa si aspettava. Il suo istinto materno è lento a manifestarsi, a stento riconosce il proprio corpo che sempre più le sembra una "zona di guerra". Non sa come comportarsi con quel bambino così vulnerabile che le dorme accanto e di cui ora è responsabile. Non bastasse, il suo compagno Clovis rientra immediatamente al lavoro lasciandola sola. Riuscirà Marketa a sentirsi mamma? Ad amare il suo bambino e smettere di desiderare di restituirlo? A pensare che un'altra donna, al suo posto, farebbe meglio di lei?L'edizione italiana è curata dalla dottoressa Chiara Gregori, ginecologa e sessuologa che da ventun anni accompagna le neomamme in tutte le fasi della gravidanza pre e post parto.

Domenica 8 maggio, alle 18, Palazzo delle Esposizioni

Chiusura di Leggenda col botto! Arriva Sergio Staino e chiude il festival con un evento speciale. Il celebre vignettista, fumettista, scrittore e regista presenterà il suo ultimo libro "Storia sentimentale del PCI", Piemme, 2021 e "Storie e amori d'anarchie" di Sergio Secondiano Sacchi, Squilibri, 2021.

L'AUTORE - Sergio Staino, 1940, architetto, disegnatore, giornalista, regista teatrale, televisivo e cinematografico. La sua attività principale è sempre stata quella di disegnatore satirico. Il suo personaggio più famoso, Bobo, è nato sulle pagine di Linus nel 1979. È stato vignettista “storico” de L’Unità, giornale che ha anche diretto dal 2016 al 2017. Le sue strisce sono apparse in tantissimi quotidiani e periodici italiani. Nel 1986 ha fondato e diretto il settimanale satirico Tango. Un curriculum eccellente. Staino ha riaperto e diretto il Teatro Puccini di Firenze e ha inventato e diretto i primi anni dell’Estate Fiorentina. Attualmente è presidente del Club Tenco e della relativa rassegna della Canzone D’autore. Come disegnatore satirico collabora attualmente con la rivista on line della Treccani, con il mensile dello SPI CGIL LiberEtà e soprattutto con il quotidiano “La Stampa” e il relativo supplemento settimanale “Lo Specchio”. Ha pubblicato moltissime raccolte di fumetti con svariate case editrici. Recenti in libreria “Quel signore di Scandicci”, voluminosa selezione di strisce a carattere familiare edita da Lizard Rizzoli 2021, “Storia sentimentale del PCI” PM edizioni 2021 e le illustrazioni del volume “Storie e Amori di Anarchie” di Sergio Sacchi Squilibri editori 2021.

L'EVENTO - Sul palco, oltre all’autore, saranno presenti e interverranno la sindaca di Empoli Brenda Barninie il cantautore Alessio Lega, assai noto nell'ambito della canzone d'autore e più volte presente alla rassegna Tenco di Sanremo, che eseguirà alcuni brani durante la serata. Non solo. Durante il Festival Leggenda sarà allestita una esposizione con le opere originali di Sergio Staino, visitabile in orario di apertura della grande mostra-mercato del libro allestita dalla Libreria La Rinascita al ‘Palazzo’, da giovedì a domenica, con orario 10-13 e 15-24 (domenica chiusura alle 20). Per informazioni e prenotazioni, cliccare su https://www.leggendafestival.it/ .

Tutte le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti: per la partecipazione agli eventi che si svolgono al chiuso resta l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al 15 giugno 2022 e non è più necessario il green pass.