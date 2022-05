Pianificazione urbanistica, incontri nelle frazioni di Montespertoli

Inizia il ciclo incontri pubblici nelle frazioni di Montespertoli per approfondire e elaborare, insieme ai cittadini, la pianificazione urbanistica. Domani sera, l'Amministrazione e i tecnici faranno tappa a Fornacette, nei locali comunali adiacenti al Circolo MCL.

L'incontro, organizzato per le ore 21:30, si rivolge principalmente agli abitanti di Fornacette, Lucardo, Ghisone, Polvereto e il Pino.

I prossimi incontri saranno:

- Giovedì 12 Maggio ore 21:30, Circolo Arci di Martignana per le frazioni di Martignana, Ortimino, Botinaccio e zone limitrofe;

- Mercoledì 18 Maggio ore 21:30, Circolo Arci San Quirico per le frazioni di Montagnana, San Quirico, Poppiano, Lucignano, San Pancrazio e zone limitrofe;

- Mercoledì 8 Giugno ore 21:30, Circolo Arci Anselmo per le frazioni di Baccaiano e Anselmo.

Altro appuntamento sarà quello di Martedì 17 Maggio dove durante il mercato settimanale sarà presente un banchino per dare informazioni sul percorso di formazione del nuovo piano operativo.

In conclusione, sarà organizzato un ultimo incontro, il 14 Giugno, di nuovo al Centro Culturale "Le Corti", dove i tecnici incaricati riporteranno e faranno discutere i risultati dei vari incontri.

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e devono essere un utile strumento per definire nel dettaglio le necessità di tutela, trasformazione e valorizzazione delle varie aree urbane o rurali. Il P.O. avrà una durata di cinque anni ed è questo il momento per ogni cittadino di manifestare il proprio interesse in tema di edilizia residenziale, verde pubblico, opere pubbliche, aree naturali e così via.

Per informazioni si può contattare l’Ufficio Pianificazione Urbanistica al 0571 600232

Fonte: Comune di Montespertoli