Sorpresi a spacciare in bosco, scappano ma abbandonano la droga

Due spacciatori messi in fuga dai poliziotti a Colonna del Grillo (Castelnuovo Berardenga) abbandonano la droga per strada. I due erano in un bosco quando sono stati notati dai poliziotti. Hanno provato a fuggire ma sono stati costretti a lasciare andare la merce.

Gli uomini della Squadra Mobile hanno, infatti, recuperato un quantitativo importante di sostanze stupefacenti di tutti i tipi: mezzo etto di hashish, circa 24 grammi di cocaina, suddivisi in dosi pronte per l’immediata cessione, 17 grammi circa di eroina, anch’essi divisi in quindici dosi, e due bilancini di precisione.

Pur guadagnandosi la fuga quindi, gli spacciatori hanno dovuto abbandonare per strada il loro potenziale guadagno, che sarebbe ammontato ad oltre un migliaio di euro. Tutto quanto è stato rinvenuto è stato sequestrato.