Spaccio, consumo di eroina, vandalismi, e 'Z' sui parchimetri: la denuncia del Comitato San Jacopino

Le segnalazioni del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino e altre associazioni sono molte e giornaliere, ne abbiamo parlato anche durante l'ultimo incontro pubblico alla presenza delle istituzioni, ma poco è cambiato: lo spaccio e il consumo di droghe in pieno giorno sono indisturbati. La pista ciclabile di viale Redi è diventata molto appetibile per gli spacciatori, che spesso arrivano con biciclette e monopattini per scambi veloci, mentre lungo le sponde del Mugnone si consuma in pieno giorno; cittadini che portano i cani lungo l'argine ci dicono di persone che si drogano in pieno giorno, si trovano siringhe e bisogna stare attenti. In altri punti si spaccia già dal tardo pomeriggio.

Parliamo anche del vandalismo: auto con vetri rotti che ogni fine settimana i cittadini ritrovano con tutti i costi che ne consegue per la riparazione, il continuo vandalizzare i beni comuni, ovvero i Parcometri in strada che continuano ad essere imbrattati e danneggiati in varie vie con vernice spray bianca e una 'Z'. Gesti ignobili da condannare, ma forse prima che vengano danneggiati tutti sarebbe il caso di trovare chi compie questi fatti.

Stesso problema del rispetto delle regole: molti anziani e portatori di handicap si trovano in difficoltà per incivili che parcheggiano completamente sulle strisce pedonali o in prossimità degli incroci dove spesso poi succedono incidenti. O ancora la mancanza di controlli durante la pulizia delle strade il primo fine settimana di ogni mese e dove le macchine non vengono più spostate e le strade rimangono sporche.

Capiamo che le forze dell'ordine sono poche, ma non chiediamo tanto, solamente più presenza in zona.

Comitato Cittadini Attivi San Jacopino