Terremoto in provincia di Firenze, magnitudo 3.7 a Impruneta

Terremoto in provincia di Firenze, alle 17.50 di oggi pomeriggio, martedì 3 marzo 2022. La scossa, di magnitudo 3.7, è stata registrata dall'Ingv a 4 km a sud ovest di Impruneta ad una profondità di 10 km.

Il presidente della Regione Eugenio Giani, alla notizia, ha riferito tramite social di essere in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici. Sono in corso gli accertamenti sul territorio da parte della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Le verifiche riguardano edifici e patrimonio culturale ma al momento, non sarebbero segnalati danni.

La scossa con epicentro a Impruneta, registrata dalla rete dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata avvertita in più zone del Fiorentino fino a Siena ed è stata preceduta da altre scosse minori, sempre nella stessa zona, di magnitudo 1.8 alle 17.41 e 1.1 alle 17.48.

Sentita in maniera forte anche a Firenze, la scossa ha provocato la sospensione dei lavori del Consiglio regionale della Toscana, che in quel momento si trovava riunito in aula. Molti i cittadini che negli ultimi minuti starebbero telefonando alle autorità pubbliche, per chiedere informazioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO