Truffa online verso donne malate, perquisizioni anche in Toscana

Anche le province di Siena e Pistoia sono coinvolte per la truffa verso donne sole e malate nell'inchiesta partita dai carabinieri di Savona. Le indagini si sono estese in tutto il Centro Nord Italia e hanno riguardato 19 carcerazioni per altrettanti nigeriani. Per altre 10 persone sono state emesse misure non custodiali. L'organizzazione riusciva a riciclare grandi somme di denaro avviate da truffe online tra il 2019 e il 2021 in Italia, Nigeria e altri paesi. I danneggiati sarebbero oltre 430 per 5 milioni di euro di giro d'affari. L'operazione è stata eseguita da oltre 100 militari del Comando Provinciale di Savona con i comandi sul territorio, dal 15° Nucleo Elicotteri e dal Nucleo Cinofili dell'Arma.