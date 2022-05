Area commerciale Navacchio, Pd e Lista Masi con Betti: "Crescita senza drastico consumo di territorio"

Partito Democratico e Lista Masi sostengono con convinzione la delibera della Giunta Betti sull’area commerciale di Navacchio. "È un dato di fatto che l’area sia in espansione, lo dimostrano gli investimenti di molti privati per riqualificare edifici abbandonati da anni. C’è stato inoltre un significativo miglioramento delle aree a parcheggio e sappiamo che sarà cruciale progettare e realizzare una nuova viabilità. Ma proprio per le ragioni di attenzione al consumo di suolo abbiamo deciso di ridurre drasticamente le previsioni di nuove edificazioni commerciali, come previsto da chi ci ha preceduto, e non si potrà costruire oltre la Superstrada" dichiarano il segretario del PD Giovanni Russo e la capogruppo Alessia Marrucci. "Abbiamo intrapreso un lungo percorso di approfondimento sia nel partito che nelle commissioni consiliari e la delibera va nella direzione da noi auspicata durante la campagna elettorale: dare la possibilità all’area di Navacchio di rinnovarsi ed essere utile ai cittadini, portando crescita e occupazione sul territorio, senza un drastico consumo di territorio".

Aggiunge la Capogruppo Lista Masi Cristina Bibolotti: "Chi amministra ha il dovere di prendere decisioni e non solo limitarsi a "buttare in avanti la palla" lasciando ai posteri annosi problemi. E questo è quello che si inteso fare nel caso dell’area commerciale di Navacchio, procedendo ad analizzare nel dettaglio le pratiche che sono state sottoposte, seguendo come linea quella dell’effettivo beneficio per Cascina. Appaiono quindi oltremodo strumentali le motivazioni pervenute dai gruppi che hanno deciso di votare in senso contrario che, infatti, nulla di concreto hanno saputo dire se non sollevare dubbi in ordine a eventi occorsi decenni addietro. Quasi che chi amministra dovesse farlo sulla base dei sentito dire e delle chiacchere e non, invece, sulla base di valutazioni oggettive fondate su pareri tecnici e politicamente meditate".

Fonte: PD Cascina - Lista Masi