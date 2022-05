Attacchi no vax su Facebook alla sottosegretaria Bini, solidarietà di Giani e Ciuoffo

Piena solidarietà da parte della giunta regionale alla sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento Caterina Bini, vittima di attacchi no vax su Facebook dopo aver espresso solidarietà all'emittente locale pistoiese Tvl, in seguito agli insulti e alle minacce ricevute nei giorni scorsi. “Trovo inaccettabile questo uso di un linguaggio violento sui social” evidenzia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Sono modalità che producono pericolosi innalzamenti dei toni, e che nulla hanno a che fare con gli strumenti del confronto civile, anzi lo negano”.

“Non posso che esprimere solidarietà e vicinanza a Caterina Bini ed a tutti coloro che in questi giorni hanno subito tali violenze verbali” evidenzia anche l’assessore regionale Stefano Ciuoffo. “Il confronto e la libertà di pensiero – prosegue - rimangono le colonne portanti della nostra società. Su queste le istituzioni non possono e non devono cedere in alcun modo".

La solidarietà di Marco Niccolai (Pd)

«Continuano le azioni squadristiche a mezzo social: adesso è stato il turno di Caterina Bini, "rea" di aver espresso solidarietà alla redazione di TVL e che è stata presa di mira con minacce e insulti. Questa spirale è grave e preoccupante: le parole sono pietre e la violenza verbale non deve essere mai sottovalutata. Forza Caterina! Vai avanti!». Così Marco Niccolai, consigliere regionale Pd, esprime solidarietà alla sottosegretaria Caterina Bini.

Fonte: Regione Toscana