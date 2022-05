Trovato il cadavere di un 25enne in uno scantinato a Firenze

Il cadavere di un 25enne di origini marocchine è stato trovato a Firenze in un sottoscala. Il giovane è deceduto per cause ancora da chiarire. Il corpo era in stato di decomposizione.

Il ritrovamento è avvenuto martedì 3 maggio alle 19 in zona Statuto, in un palazzo di via Romagnosi. I residenti, allarmati dall'odore dallo scantinato, hanno chiamato la polizia. Sul posto la scientifica e i vigili del fuoco. Dietro una porta, apparentemente bloccata, è stato trovato il corpo del 25enne.

La salma è stata portata a Careggi a medicina legale e verrà fatta l'autopsia. Pare che il 25enne si fosse allontanato da una comunità di recupero, probabilmente ha scelto come rifugio il sottoscala di quel palazzo. La polizia indaga.