Braccianti sfruttati in Maremma: costretti a lavorare 15 ore al giorno con paghe misere

Centinaia di braccianti sfruttati, fatti lavorare per quindici-sedici ore al giorno e pagati 2,50 euro all'ora, con ferie concesse difficilmente e non retribuite, oltretutto sottoposti a aggressioni verbali e minacce di licenziamento. Sono queste le condizioni di lavoro per molte persone, italiane e straniere, sulla Costa degli Etruschi. Tre aziende agricole tra Livorno e Grosseto sono finite in un'inchiesta della guardia di finanza per lo sfruttamento di braccianti.

I tre responsabili delle ditte sono stati deferiti e, come scrivono dalla guardia di finanza, "hanno immediatamente proceduto al pagamento delle sanzioni amministrative nel frattempo già contestate da Gdf e Inps, versando nelle casse dell'Erario circa 5.800.000 euro".

Tutto è nato nel 2019. I tre titolari hanno impiegato personale senza contratto né copertura assicurativa o previdenziale. Hanno costretto diversi lavoratori a vivere in un casolare abusivo sugli stessi terreni delle aziende agricole, in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza acqua potabile né riscaldamento, peraltro decurtando l'affitto dalla paga.

Constatate agli indagati anche violazioni fiscali per redditi non dichiarati per oltre 2 milioni di euro e omessi versamenti di Iva e altre imposte per circa 600mila euro. Ricostruito poi l'ammontare degli affitti 'in nero' ai lavoratori nel casolare, con un'ulteriore sanzione per oltre 150mila euro.

Gli imprenditori hanno ottenuto anche contributi dall'Unione Europea e sarebbero emerse irregolarità perché gli indagati avrebbero simulato il possesso dei requisiti previsti. Assieme a una quarta azienda complice, avrebbero prodotto contratti di affitto falsi per terreni agricoli. Ecco quindi che è scaturita una denuncia per truffa aggravata allo stato e all'Ue per la percezione indebita di 151mila euro di erogazioni pubbliche comunitarie. Questo denaro sarebbe stato usato per pagare i braccianti.