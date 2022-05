Carico e scarico in Ztl, ben 75 multe a Firenze in 2 mesi

Ben 75 sanzioni, 25 permessi ritirati e 26 segnalazioni alla SAS per la sospensione delle autorizzazioni. È questo il bilancio dei controlli eseguiti dalla Polizia Municipale di Firenze in centro storico nei mesi di marzo e aprile per quanto riguarda il rispetto delle regole in merito alla consegna delle merci in Ztl e nelle aree pedonali. Gli agenti hanno rilevato 75 violazioni per carico e scarico oltre l’orario consentito (nel castrum romano le consegne possono essere effettuate fino alle 9). Per 25 veicoli è scattato il ritiro del permesso come sanzione accessoria mentre per altri 26 che non avevano a seguito l’autorizzazione sono partite le segnalazioni alla SAS per la sospensione.