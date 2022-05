Empolissima e Leggenda, come cambia la viabilità

Una domenica di cultura, libri, incontri con autori e autrici con la quinta edizione del festival Leggenda, che si terrà dal 5 all’8 maggio 2022, per bambini, ragazzi e famiglie, ma anche una giornata di shopping primaverile con Empolissima, il mercato settimanale di Viale delle Olimpiadi che torna a invadere il centro storico. Nell’occasione i negozi del ‘giro’ effettueranno apertura straordinaria.

Spazi più aperti per la nuova dislocazione degli 80 banchi presenti e per l’area interessata dall’evento: la partenza sarà da Via Roma (intersezione con via Giovanni da Empoli) per proseguire in piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle.

Ecco tutti i provvedimenti di modifica temporanea alla viabilità che saranno adottati dalle 6 del 6 maggio fino all’1 del 9 maggio 2022.

Nel dettaglio: Piazza della Vittoria, tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino”, divieto di sosta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere, dalle 6 del giorno 6 maggio fino alle 1 del giorno 9 maggio 2022, e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade; Piazza Don Minzoni, rastrelliere ambo i lati altezza sede “La Nazione”, divieto di sosta di tutti i veicoli presenti nelle apposite rastrelliere, dalle 6 del giorno 6 maggio fino alle 1 del giorno 9 maggio 2022 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade; tratto antistante bar Viti, dal civico 1A a intersezione con Via Ricasoli, divieto di sosta di tutti i veicoli presenti nelle apposite rastrelliere, dalle 6 del giorno 6 maggio fino alle 1 del giorno 9 maggio 2022 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade; Via Salvagnoli, rastrelliere, divieto di sosta di tutti i veicoli presenti nelle apposite rastrelliere, dalle 6 del giorno 6 maggio fino alle 1 del giorno 9 maggio 2022 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade.

Inoltre dalle 6 del giorno 8 maggio alle 1 del 9 maggio 2022 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, sono adottati anche altri provvedimenti nelle vie di seguito dettagliate: Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli a partire dalle 6. Al termine della manifestazione, saranno ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL. Via G. Del Papa, all’intersezione con Via Ridolfi lato Via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; Via del Giglio, all’intersezione con Via Ridolfi lato Piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; Via P. Rolando, all'intersezione con Piazza Guido Guerra, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Via T. da Battifolle, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Via S. Ferrante, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Via Salvagnoli, tratto compreso tra Via Battifolle e Via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Via Roma, tratto compreso fra P.zza. Della Vittoria e Via G. da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Via Roma, tratto compreso fra Via G. da Empoli e piazza Don Minzoni, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Piazza Don Minzoni, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Via Ricasoli, da Piazza Don Minzoni a Via Curtatone e Montanara, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Via Verdi, da Piazza Don Minzoni a Via M. Fabiani, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, mentre all'intersezione con Via Carrucci, direzione obbligatoria a destra e lato destro, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili; Via F.lli Rosselli, da Piazza della Vittoria a Via Bonistalli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide. Infine, Via Salvagnoli all'intersezione con Via T. Da Battifolle lato Piazza Gramsci, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per Via P. Rolando, per i veicoli provenienti da Piazza Gramsci.

