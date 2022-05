Giochi e prodotti irregolari, sequestro in Versilia

Sono stati sequestrati in Versilia seimila prodotti potenzialmente pericolosi. Si tratta di giochi, accessori per l'abbigliamento, per l'elettronica e per la telefonia che erano stati messi in commercio violando il Codice del consumo e delle direttive comunitarie. La scoperta della guardia di finanza è avvenuta a Viareggio: in un esercizio commerciale i finanzieri hanno trovato, pronti per essere venduti, migliaia di prodotti pericolosi perché non conformi agli standard europei di sicurezza. Il titolare dell'attività, un uomo di origini cingalesi, è stato multato e rischia di dover pagare 35mila euro. I prodotti sono stati sequestrati.