Imbrattato il furgone Unitalsi a San Miniato, l'invito ai vandali a "dare una mano come volontari"

Di ritorno dal pellegrinaggio al Santuario di Loreto, la Unitalsi di San Miniato è stata accolta da una brutta sorpresa. Il furgone utilizzato dall'associazione, che era parcheggiato a San Miniato Basso nei pressi di viale Pestalozzi, la sera di domenica primo maggio è stato ritrovato imbrattato di vernice spray. Finestrino, fiancata e specchietto sono stati ricoperti di colore bianco e adesso, l'associazione dovrà provvedere a riparare al danno di ignoti.

La notizia si apprende dai social, denunciata da un volontario della Unitalsi, associazione che si occupa di organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto. E quel mezzo imbrattato serve proprio a questo, e alle tante attività che i volontari portano avanti sul territorio con persone diversamente abili, come le giornate al mare, la partecipazione ad eventi e iniziative, cene, cinema e tanto altro. Ferma condanna sull'episodio di vandalismo da parte del sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

"Purtroppo ripulirlo dalla vernice ci costerà dei soldi che dovremmo sottrarre a qualche nostra attività" afferma sui social il volontario Unitalsi, Luca Cappelli. Ma la condanna del volontario assume una nota diversa, quella dell'invito a partecipare, a rendersi conto in prima persona che ciò che viene vandalizzato è importante per molti. "Mi piacerebbe che "l'artista" che ha fatto quest'opera e anche coloro che erano li ad osservarlo mentre si esprimeva, si avvicinassero alla nostra associazione magari per dare una mano come volontari, farsi anche due risate con i ragazzi, capire cosa fa l'Unitalsi e che utilizzo facciamo del pulmino.

Ciao ragazzi, vi aspetto" si conclude il post su facebook.