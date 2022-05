Irplast vince l'Oscar dell'Imballaggio per l'etichetta sostenibile

L'azienda Irplast, con sede a Empoli, vince l’Oscar dell’Imballaggio – Best Packaging 2022, nella categoria Premio Speciale Carta Etica del Packaging, con l’etichetta PREGLUED4CANS. Lo storico premio - promosso dall’Istituto Italiano dell’Imballaggio che dal 1957 premia i migliori Packaging italiani - è stato conferito all’Azienda oggi a Milano, nel corso di una cerimonia organizzata nell’ambito della Fiera “Ipack-Ima”.

E’ questo il riconoscimento al piano di investimenti avviato da Irplast in questi anni che ha visto sostenibilità e innovazione integrate nella strategia aziendale.

Preglud4cans è un’etichetta roll-fed preadesivizzata - su supporto in polipropilene cavitato, trasparente o ad alta retrazione (Lisim Technology) - mediante tecnica proprietaria, per decorare a 360°, lattine in alluminio, in banda stagnata o contenitori aerosol. Ideale per sostituire le etichette in carta e la stampa sulle lattine. Il film può essere certificato ISCC PLUS, secondo l’approccio del bilancio di massa e ottenuto da fonti rinnovabili (oli vegetali), oppure da riciclo chimico da post consumo.

Questa la motivazione per la vittoria Irplast dell'Oscar dell'imballaggio: "L’etichetta Preglud4cans soddisfa diversi valori: accessibile, trasparente, informativo e sostenibile. Significativa la flessibilità di applicazione su differenti materiali e forme, che permette la personalizzazione del contenitore senza sprechi. Inoltre è riciclabile e facilmente separabile dal contenitore".

“La sostenibilità e l’innovazione – ha dichiarato Fausto Cosi, Amministratore delegato di Irplast SpA - sono ormai parte integrante della nostra strategia industriale. Oggi abbiamo ricevuto un premio all’impegno e alla determinazione con cui abbiamo adottato il nuovo modello di sviluppo, improntato alla transizione ecologica. Siamo molto orgogliosi e onorati da questo riconoscimento che premia Irplast per la sensibilità ai temi della sostenibilità: abbiamo emesso il primo Report di Sostenibilità nel 2020, abbiamo valorizzato l’integrazione verticale e le speciali tecnologie di cui disponiamo (Linea LISIM per produzione di film in PP), creando film speciali che consentono la riduzione di materiale plastico e lo rendono riciclabile. Il progetto vincente coniuga concretamente due fattori fondamentali: la Sostenibilità e la Tecnologia”.