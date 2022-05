L'alleanza tra le piscine del cuoio potrebbe lasciare fuori Aquatempra

Le piscine del comprensorio del cuoio si preparano ad una nuova stagione. Non quella dell'estate, ma quella che mira ad una gestione in una "nuova governance integrata", che unisca i servizi delle vasche del Valdarno, distanti tra loro solo qualche km.

La possibile alleanza prenderebbe dunque le distanze dalla società Aquatempra, soprattutto dopo la chiusura nel marzo scorso della piscina di Empoli. E i segnali, dalla intercomunale di Fucecchio - Santa Croce sull'Arno e dalla piscina di Castelfranco di Sotto (ancora chiusa e in corso di riqualificazione) si fanno sempre più chiari.

Ad esempio lo si evince dai commenti del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, in occasione della chiusura della piscina comunale di Empoli. Nella zona Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore la piscina di Empoli, così come Certaldo e Fucecchio - Santa Croce, sono gestite dalla società in-house Aquatempra. Ma mentre i sindaci commentando la chiusura per il caro bollette della vasca in via delle Olimpiadi, sottolineavano l'estremo e faticoso tentativo di far fronte ai rincari, Spinelli affermò circa due mesi fa che per la vasca di via Lucchesi le amministrazioni si stavano "guardando intorno, per altre soluzioni riguardo la gestione" alla ricerca di "una situazione vantaggiosa per il servizio pubblico" (Qui la notizia).

L'accordo tra l'impianto intercomunale e Aquatempra scade a fine 2022, ma per la piscina di Castelfranco il discorso è diverso. L'impianto non riaprirà questa estate, nonostante gli sforzi dell'amministrazione, per un ritardo nelle forniture dei cantieri e per gli aumenti delle materie prime. Ad oggi, come dichiarato dal sindaco Gabriele Toti, la stima di fine lavori è per la fine dell'estate e dunque, niente stagione 2022. Ma intanto, "in attesa degli sviluppi degli accordi della società Aquatempra con gli altri Comuni - si legge in una nota dell'amministrazione - l'intenzione è quella di affidare la gestione della piscina ad una nuova unica governance integrata con le altre piscine pubbliche del Valdarno".

La piscina intercomunale Fucecchio - Santa Croce sull'Arno, utilizzata prevalentemente nel periodo invernale e la piscina di Castelfranco, dall'apertura progettata nei mesi estivi, potrebbero dunque essere gestite in futuro in maniera complementare, da una 'nuova governance'. "Questo contribuirà ad ampliare un'importante rete di piscine pubbliche, che vengono gestite in modo unitario per conseguire importanti economie di scala e per realizzare una significativa integrazione dei servizi a livello territoriale - spiega ancora il Comune di Castelfranco di Sotto - pur senza rinunciare al controllo pubblico, che da sempre garantisce a tutti i cittadini la piena fruibilità e accessibilità ai servizi".