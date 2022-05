L'Alzaia di Signorini esposto al Museo Remiero di Limite

La riproduzione de “L’Alzaia” di Telemaco Sigorini verrà mostrata al Museo Remiero di Limite sull'Arno. L'inaugurazione è prevista per sabato 7 maggio 2022 alle 16.30.

L’Alzaia è una tela di 173 x 53 cm. che Telemaco Signorini realizzò nel 1864 e rappresenta “i dannati del fiume”, gli alzaioli. Questi personaggi detti anche bardotti erano gli uomini che tiravano a spalla la fune, l’alzaia appunto, necessaria al trasporto controcorrente delle imbarcazioni fluviali.

La scena si svolge sull’Arno, alle Cascine di Firenze, e si caratterizza per diversi particolari, dai vestiti logori degli alzaioli, dal punto di vista con cui sono raffigurati che mette bene in evidenza la fatica che stanno facendo e dalla presenza sullo sfondo di un borghese che a questa scena volta le spalle. È una raffigurazione potente, di denuncia, dall’alto valore simbolico e dai molti significati, ancora oggi attuali.

Per tutti questi motivi, e per essere una scena centrale nell’uso delle imbarcazioni sull’Arno, una piccola riproduzione è sempre stata presente nella collezione museale: è arrivato il momento di realizzarne una copia di dimensioni al vero e di inaugurare il progetto di incrementare la collezione con riproduzioni di opere d’arte con a soggetto la vita sull’Arno, in grado di rendere ancora più interessante la visita del museo.

Signorini realizzò anche una veduta di Limite e ci sono molte altre opere importanti, alcune anche poco note, che hanno come tema la navigazione dei navicelli sull’Arno.

Sarà una inaugurazione che ricorderemo, nella storia del museo, a proposito di significati simbolici, per l’impegno che i soci del museo ed i professionisti che vi collaborano stanno realizzando per traghettare l’istituto sulla nuova rotta dopo questi due anni così difficile e complicati: ci sentiamo e siamo gli alzaioli del Museo Remiero.

L’inaugurazione sarà preceduta dalla presentazione dell’opera a cura dello storico dell’arte Federico Giannini, direttore responsabile della rivista Finestre sull’Arte.

La manifestazione si inserisce nel programma della Regione Toscana “Amico Museo” visite di primavera.

Non ci sono dubbi, nel Comune di Capraia e Limite il prossimo fine settimana si presenta davvero invitante, dopo aver partecipato all’inaugurazione presso il Museo Remiero, dalle 19:00 si potrà continuare la serata partecipando a Capraia e il suo castello diVino” evento che proseguirà anche per tutta la domenica.

Programma

Ore 16.30 Loc. La Mollaia sede della Società Canottieri Limite – Comune di Capraia e Limite

Conferenza del dott. Federico Giannini

Ore 18 Museo Remiero – Piazza Cesare Battisti – Comune di Capraia e Limite

inaugurazione

Percorreremo a piedi lungo l’Arno, in una ipotetica via “Alzaia”, il breve tratto da La Mollaia al Museo, avremo una piacevole sorpresa proprio guardando il fiume.