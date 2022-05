'Le vie in rosa' passa anche dai boschi delle Cerbaie

Domenica 8 Maggio sulle colline delle Cerbaie si terrà un'escursione nell'ambito delle Primavera nelle Cerbaie. La "Passeggiata nei boschi intorno al Parco Robinson e lungo la Via Francigena fra Staffoli e Poggio Adorno", dalle 9 alle 13, è organizzata dal Consorzio Forestale delle Cerbaie in collaborazione con i Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno.

La manifestazione rientra quest'anno nella manifestazione "Le Vie in Rosa" quinta edizione, organizzata dall'Associazione Astro per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione del tumore al seno e raccogliere fondi per il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.