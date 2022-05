Leggenda, reading sulla guerra con Antonio Ferrara e Marianna Cappelli

Dal 5 all’8 maggio 2022 Empoli sarà capitale della lettura per bambini, ragazzi e adulti che hanno voglia di ascoltare storie, emozionarsi in compagnia di autori e autrici, assistere a uno spettacolo teatrale o concedersi molte altre occasioni da vivere nel segno della cultura. Arriva Leggenda Festival.

Cento le classi coinvolte delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado presenti sul territorio comunale grazie agli appuntamenti cominciati già oggi, mercoledì 4 maggio 2022. Oltre 70 gli appuntamenti rivolti al pubblico – bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, famiglie, insegnanti, educatori ed esperti – che si terranno nei luoghi del festival nei pomeriggi di giovedì 5 e venerdì 6 e nelle intere giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio.

Saranno quindi moltissime le occasioni per partecipare agli incontri e ai laboratori, tutti gratuiti, tenuti da alcuni tra gli autori più importanti e di qualità all’interno del panorama della letteratura per l’infanzia. Nell’ampio programma della kermesse spiccano due ‘amici’ del festival, Antonio Ferrara e Marianna Cappelli, al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, venerdì 6 maggio alle 18.30: proporranno un reading emozionante, a due voci, Raccontare la guerra a partire dai libri dello scrittore Ferrara.

Tante sono le pagine dedicate alla guerra, vista e raccontata con gli occhi di bambini e ragazzi.

Non è richiesta la prenotazione e possono partecipare tutti a partire dagli 11 anni di età.

I libri che saranno oggetto del reading dello scrittore Antonio Ferrara: La corsa giusta, Coccole Books, Con una rosa in mano, Feltrinelli, La guerra di Becky, Interlinea, Eroe Guasto, Settenove, 80 miglia, Einaudi ragazzi, Cuori d'ombra, Salani, Mangiare la paura, Il battello a vapore, La prima volta che, Il castoro.

Programma, luoghi e disposizioni in vigore sono consultabili sul sito www.leggendafestival.it .

Il sito di Leggenda è il punto di partenza per scoprire i protagonisti del festival, conoscere il ricco programma degli appuntamenti in presenza, i luoghi degli incontri, scegliere gli eventi preferiti e quindi prenotarsi.

Tutti gli eventi sono gratuiti, alcuni a numero chiuso e quindi è necessario prenotarsi.

